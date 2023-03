Le meilleur de Resident Evil est de sortie

Jamais avare en remakes, Capcom a ressuscité l’un des meilleurs opus de la licence «Resident Evil», sorti en 2005 sur la console GameCube de Nintendo. Ce quatrième épisode, qui a marqué toute une génération avec sa mise en scène cinématographique et son point de vue caméra à l’épaule particulièrement immersif, bénéficie pour l’occasion de graphismes plus modernes et d’une jouabilité remaniée.