Avenches (VD) : Le meilleur de Rock Oz’Arènes en images

Le festival a vécu une magnifique première soirée le vendredi 13 août 2021.

C’est sous un resplendissant soleil et une grande chaleur que Rock Oz’Arènes a ouvert son édition 2021. Sur la scène du Casino, l’affiche était 100% suisse. Les centaines de festivaliers ont apprécié le prometteur chanteur fribourgeois Alf Pastix, le déjanté groupe de rock neuchâtelois Seriously Serious, la révélation pop saint-galloise Joya Marleen et l’énergique trio vaudois de bootleggers TicTacTec.