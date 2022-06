Interlaken (BE) : Le meilleur du Greenfield Festival en images

Le plus grand festival rock de Suisse bat son plein jusqu’au 11 juin 2022, à Interlaken. Découvrez en photos les meilleurs moments de l’open air.

Les rockers et les metalleux de Suisse et même d’au-delà ont convergé sur l’aérodrome d’Interlaken (BE). C’est là que se joue, du 9 au 11 juin 2022, le Greenfield Festival, plus grand festival de rock en Suisse. Korn, Volbeat, Billy Talent, Mass Hysteria, Bring Me The Horizon, The Offspring ou Powerwolf sont parmi les têtes d’affiche. À noter qu’on retrouvera ces deux derniers groupes au Caribana Festival, à Crans-près-Céligny (VD), le 15 juin 2022.