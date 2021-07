Football - Le meilleur (et le pire) de la semaine

On commence avec la Major League Soccer et un joueur habitué à faire trembler les filets adverses. Carlos Vela, attaquant du Los Angeles FC, a donné la victoire aux Californiens contre le Real Salt Lake (2-1) après un enchaînement de toute beauté.

On reste en Amérique du Nord avec le match fou entre le Montréal FC et le FC Cincinnati. Pour son retour au Stade Saputo après un exil en Floride en raison du Covid, le club québécois a sorti le grand jeu en s’imposant 5-4, après avoir notamment été mené 2-4.

On prend le chemin de l’Argentine, et la splendide ouverture du score de l’Estudiantes contre Nueva Chicago. À la 7e minute, Nicolas Rinaldi a trompé toute la défense adverse grâce à un superbe lob. Score final: 1-1.

On enchaîne avec le match de Copa Sudamericana entre les Colombiens de l’Atlético Junior et les Paraguayens de Club Libertad. Dans une rencontre folle, les visiteurs se sont imposés 3-4.

On continue avec le match de Coupe du Kazakhstan entre le Tobol FC et Atyraou. Tobol s’est imposé 2-0, avec un but inscrit le plus tranquillement du monde à la 90e minute par Zoran Tosic.