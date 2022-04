Football : Le meilleur (et le pire) de la semaine

Un filet troué, un but du gardien ou encore des bourdes monumentales: voici une compilation des actions marquantes aperçues sur les pelouses cette semaine.

Twitter / @TNTSportsAR

On commence par l’Argentine, et le match de Coupe entre San Lorenzo et Racing Cordoba. À égalité après le temps réglementaire (1-1), les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Cordoba s’est finalement imposé (2-4), grâce notamment à un tir d’Emmanuel Gimenez qui a littéralement transpercé le filet.

Twitter / @TNTSportsAR

Direction l’Italie et la victoire improbable de Modena en Serie C (troisième division). À la 91e minute, le dégagement du gardien Riccardo Gagno a terminé sa course dans le but d’Imolese après un rebond trompeur. Score final: 2-1.

Twitter / @brfootball

On poursuit avec le Danemark, où Midtjylland s’est imposé 3-2 contre Silkeborg. Le troisième but, inscrit par le Brésilien Evander, a valu à lui seul le déplacement. Sa frappe de la 75e minute, prise de près de 25 mètres, n’a laissé absolument aucune chance au gardien adverse.

Twitter / @NordiskFootball

On continue avec le match aller de la demi-finale de Coupe de Slovaquie entre Trnava et Senica (3-0). Non seulement les visiteurs se sont lourdement inclinés, mais ils ont encaissé un improbable autogoal dès la 16e minute du match. Le match retour s’annonce compliqué.

Twitter / @goal

Place au championnat roumain, et la victoire de Cluj 2-0 sur sa pelouse contre Arges. L’ouverture du score est arrivée à la 23e minute par Gabriel Debeljuh, idéalement servi par… un défenseur d’Arges qui pensait effectuer une passe à son gardien.

Twitter / @footballskiFR

On termine par la Ligue des champions d’Asie entre Johor (Malaisie) et Guangzhou (Chine). Le Johor FC s’est promené (5-0) et a pu profiter d’un énorme cadeau du gardien adverse Lipan He à la 13e minute.

Twitter / @theafcdotcom