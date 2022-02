Football : Le meilleur (et le pire) de la semaine

Retour en vidéos sur les actions qu’il fallait absolument voir sur les pelouses des différents championnats internationaux.

On commence par un certain Rooney, John de son prénom. Le petit frère de Wayne joue à Barrow, en League Two anglaise (quatrième division), et a inscrit un but de près de 40 mètres en championnat contre Hartlepool. Malheureusement pour Rooney Jr, Barrow s’est incliné 3-1.

Twitter / @SkySports

On enchaîne avec une autre pépite des divisions inférieures anglaises. En National League (cinquième échelon), le joueur d’Eastbourne Dominic Hutchinson a inscrit un but bizarre contre Tonbridge. Dribblant sur le côté gauche, l’ailier s’est un peu emmêlé les pinceaux, avant de marquer d’une reprise improbable le long de la ligne de but. Score final: 3-1 pour Eastbourne.

Twitter / @YourInstReplay

On reste en Angleterre, avec le match de League One (troisième division) et le carton de Plymouth sur la pelouse de Crewe Alexandra (1-4). Bien aidé par une grosse bévue du gardien adverse, Niall Ennis a tranquillement inscrit le 1-3 de la tête, dans le but vide.

Twitter / @goal

Place au championnat d’Arabie saoudite et la victoire d’Abha sur Al Hazm 2-1 grâce à un but dans les arrêts de jeu. Abha aurait bien pu plier l’affaire trente minutes plus tôt, si la reprise à bout portant de Saad Bguir n’avait pas trouvé les étoiles.

Twitter / @ssc_sports

On termine par une rencontre amicale entre les Russes du Rubin Kazan et les Géorgiens du Dinamo Batoumi. Au-delà du score (2-2), on retiendra surtout ce raté monumental du milieu de terrain Alexandr Zuev, lequel n’a pas réussi à marque alors qu’il avait le but tout ouvert.

Twitter / @FBSkill

My 20 Minutes Nous tirons au sort 2x2 billets pour le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Greuther Fürth qui aura lieu le 20 février 2022.