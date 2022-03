Football : Le meilleur (et le pire) de la semaine

«Madjer», reprise de volée ou simulation: retour en vidéos sur les moments marquants aperçus cette semaine sur les pelouses des championnats internationaux.

On commence par l’Ekstraklasa (première division polonaise), où Wisla Cracovie recevait Lech Poznan. Les visiteurs ont arraché une égalisation inespérée au bout du temps additionnel (97e), grâce à une subtile «Madjer» d’Antonio Milic. Score final: 1-1.

On continue avec un autre but marqué dans les arrêts de jeu, celui d’Andreas Weimann, joueur de Bristol City en Championship (2e division anglaise). Sur la pelouse de Blackburn, l’attaquant a inscrit une superbe reprise de volée à la 92e minute, donnant la victoire à son équipe (0-1).

Direction l’Arabie saoudite et la victoire d’Al Shabab sur le terrain d’Al Tai (1-2). Le Brésilien Carlos Junior s’est mis en évidence avec un doublé pour Al Shabab, dont ce but pas très esthétique et à la limite de la faute, inscrit peu avant la mi-temps.