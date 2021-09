Football - Le meilleur et le pire des inaugurations de stades

Il n’y a pas que les soirées européennes – comme YB en 2019 (ici Christian Fassnacht, contre Glasgow) – qui ravissent les spectateurs. AFP

On préfère une équipe qui se prend une claque d’entrée dans son stade flambant neuf, ou une qui perd au terme d’un match insipide? Heureusement, il y a de tout en Suisse. Les inaugurations de stades réservent leur lot de surprises - y compris de chanteurs aujourd’hui oubliés du grand public. Petite plongée dans le passé.

Sion pour l’éternité

Que dire du premier match du FC Sion dans son antre? « Le Nouvelliste » de l’époque se livre à une analyse complète face au FC Zurich le 12 août 1968. Les Sédunois ont bien marqué le premier but à Tourbillon. « Contre un adversaire aussi fort que Zurich qui jouera les premiers rôles en championnat, c’est certain, il est prématuré, surtout en début de saison, de tirer de trop hâtives conclusions » , écrit le journaliste. Le FCZ avait remporté la Ligue n ationale A l’année précédente. Il a logiquement battu le FC Sion 4-2 sur sa pelouse. Pas de quoi calmer les ardeurs des supporters v alaisans, qui ont tout de même trouv é une raison de fêter quelque chose. « Le Nouvelliste » parle d’une « pleine réussite » . Tant qu’on omet le score, difficile de leur donner tor t .

Sur son site internet, le club dit posséder « l ’ écrin qui va lui permettre d ’ écrire les lignes les plus prestigieuses de son histoire » . Manque de chance, les Valaisans sont relégués la même saison.

À noter qu’il faudra attendre douze années pour connaître les premiers guichets fermés de l’histoire du stade de Tourbillon. « Il accueille 12 ’ 557 spectateurs, l’affluence officielle, à l’occasion de la demi-finale entre le FC Sion et Servette » écrit Stéphane Fournier, dans un article anniversaire paru dans « Le Nouvelliste » en 2018.

Xamax, les hauts et les bas

Le s tade de la Maladière n’aura pas connu que des guichets fermés, mais ils ont tendance à être mémorables. L’inauguration fait partie de ces grandes occasions. Le club a ccueille La Chaux-de-Fonds pour le compte du championnat de Challenge League, l e 18 février 2007. C ’était l’hiver et il fa i s ait froid, mais les Chaux-de-Fonniers n’ont pas pu arracher la victoire dans ces conditions. La rencontre s’est terminée par une victoire de Xamax 3-2 face à son doux rival. Surtout, elle a commencé dans les meilleures conditions. La chanteuse Cindy, qui avait participé à la Nouvelle Star en 2006, a chanté « Baby Sexy » sur la pelouse des R ouge et N oir.

Autre figure mythique du canton, le skieur Didier Cuche a donné le coup d’envoi du match qui s’est montré passablement divertissant pour les 11 ’ 997 spectateurs. Les reportages – de la TSR à l’époque – montrent que certains Neuchâtelois étaient dépités à l’idée de ne pas avoir de billets.

Servette, la huée en chœur

16 mars 2003, date d’inauguration de la Praille. Servette avait à c œ ur d’y briller face à Young Boys. Les Genevois ont dû se contenter d’un match nul , 1-1. La feuille du match nous apprend que Servette a mené au score pendant 26 minutes avant que s es adversaires n’égalisent.

Le stade n’était pas totalement rempli. « Suite à un p e n a lty accordé aux Bernois, les Genevois découvrent le son coordonné de 30 ’ 000 personnes qui sifflent », écrit David Haeberli, journaliste du «Temps» envoyé sur place. Sa vision des supporters est assez franche: «S i leur équipe n ’ a pas fait un bon match et reste dernière du classement, tous conviennent que l ’ enceinte est de toute beauté .» Ça leur fait une belle jambe.

YB, la première ne passe pas

Lot de consolation: si YB a su jouer les trouble-fêtes à Genève, l’équipe est tombée sur plus forte qu’elle pour ses premiers match e s à domicile. Ses premiers match e s, car il est difficile de trouver quel est le match qui marque la nouvelle ère. Il y a eu un match de 3e tour de la Coupe Intertoto opposant Young Boys à Marseille mi-juillet 2005 . Les Français l’ont emporté mai s attention, ce n’était pas encore l’inauguration officielle. L’agence de presse Associated Press parle de la date du 30 juillet comme celle à inscrire dans l’agenda. Le dimanche, il y avait d’ailleurs un tournoi entre YB, le VfB Stuttgar t et l’Udinese Calcio. Là encore, YB n’a pas gagné devant ses 25 ’ 000 spectateurs mais termine honorablement deuxième.

Le prix des billets était trop élevé pour la population. 18 ’ 000 des 32 ’ 000 places disponibles ont trouvé preneur pour le spectacle c ensé fêter le nouveau Stade de Suisse. Pire encore: un acrobate s’est blessé pendant la représentation. « L ’ homme de 30 ans était accroché sous un ballon gonflé à l ’ hélium qui s ’ est détaché. Après un parcours de 400 mètres, le ballon s ’ est écrasé sur le toit d ’ un garage. L ’ artiste a été hospitalisé avec diverses fractures, mais sa vie n ’ a jamais été en danger » précise «La Tribune de Genève» de l’époque.

Quant au premier match de C hampionnat, il s’agit d’une défaite. Les Bernois se sont inclinés sur un 3-0 sec contre Grasshopper. Le Stade de Suisse – a n cien et futur Wankdorf – n ’aura pas été inauguré de la meilleure des manières.

Tissot Arena, tout le temps pour regarder l’heure