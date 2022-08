Football: Le meilleur et le pire du (souvent) génialissime Mario Balotelli

Durant sa carrière mouvementée, le footballeur italien a souvent oscillé entre pur génie et coups de folie. Voici le Best of de Mario Balotelli, nouvelle recrue vedette du FC Sion.

Mario Balotelli (ici sous le maillot de Liverpool) sera la nouvelle attraction du championnat de Suisse. freshfocus

De l’Italie à la Turquie, en passant par l’Angleterre et la France, Mario Balotelli, 32 ans désormais,

a «vu du pays» et surtout beaucoup fait parler de lui (en bien comme en mal) partout où il est passé. L’ex international italien et nouveau joueur du FC Sion a d’ailleurs connu un pic lors de son passage en Angleterre sous le maillot de Manchester City, là où il a réalisé ses plus belles «pitreries».

«Super Mario», c’est aussi des pieds en or, des buts de folie et un palmarès qui se laisse voir: trois fois champion d’Italie et vainqueur de la Champions League avec l’Inter, champion d’Angleterre avec Manchester City, 36 sélections avec l’équipe nationale d’Italie (14 buts), qu’il a représentée à l’Euro 2012 et à la Coupe du monde 2014.

Voici le Best of de «Super Mario» à travers le temps:

Tous les clubs de «Super Mario» 2006: Lumezzane (2 matches, 0 but) 2007-2010: Inter Milan (59 m, 20 b) 2010-2013: Manchester City (54 m, 20 b) 2013-2014: AC Milan (43 m, 26 b) 2014-2016: Liverpool (16 m, 1 b) 2015-2016: AC Milan (en prêt, 20 m, 1 b) 2016-2019: OGC Nice (61 m, 33 b) 2019: Olympique de Marseille (15 m, 9 b) 2019-2020: Brescia (19 m, 5 b) 2020-2021: Monza/Italie, Serie B (12 m, 5 b) 2021-2022: Adana Demirspor/Turquie (33 m, 18 b)

Le speech de 14 minutes de Mourinho

Septembre 2009: «Les joueurs les plus problématiques sont souvent très drôles. Avec Mario, c’était drôle», a raconté José Mourinho, son ex entraîneur à l’Inter. Le portugais, actuel coach de la Roma, nourrit beaucoup d’affection pour «Super Mario». «Je pourrais écrire un livre de 200 pages sur lui, a dit le «Mou». Mais vous savez quoi? Ce livre ne serait pas un drame, mais une comédie. Je me souviens d'un match à Kazan en Ligue des champions. Tous mes attaquants étaient blessés. Mario était le seul qui me restait. Il a reçu un carton jaune à la minute 42e ou 43e minute. Alors à la mi-temps, je pense que j'ai passé 14 minutes des 15 minutes à disposition rien que pour lui parler. Je lui disais: Mario, je ne peux pas te changer, je n'ai pas d'attaquants sur le banc, alors ne touche personne et joue uniquement avec le ballon. Si on perd le ballon, pas de réaction. Si quelqu'un te provoque, pas de réaction. Si l’arbitre fait une erreur, pas de réaction. Mario, s’il te plaît... 46e minute, carton rouge!»

La F1 au lieu du meeting

Une autre anecdote servie par José Mourinho durant leurs années communes à l’Inter. «Super Mario» s’est même permis de poser un lapin à son entraîneur. «Je voulais avoir un meeting avec lui et je l’avais convoqué à 14 heures dans mon bureau, a raconté Mourinho quelques années après les faits. A l’heure convenue, il n’était pas là. Alors je lui ai téléphoné. Quand il m’a répondu, il était aux qualifs de Formule 1 à Monza. Je lui dis: Mario, tu devais être à mon bureau à 14 heures. Et là, il me répond: oui mais coach, des meeting on peut en faire tous les jours. Le Grand Prix d’Italie de Formule 1, c’est seulement une fois par année. Sur le moment, bien sûr, en tant que coach, on ne peut pas prendre cela à la légère. Mais après coup, quelques jours plus tard, j’avoue que cela m’avait bien fait rire.»

Le pistolet… en plastique

Juin 2010: Mario Balotelli tire des coups de feu vers le ciel sur la place de la République à Milan. Les forces de l'ordre interviennent et lui subtilisent son arme, qui se trouve être un pistolet en plastique.

En rogne avec son chasuble

Mars 2011: Mario Balotelli se ridiculise devant les caméras TV pour une bête histoire de chasuble à l’échauffement d’un match contre le Dynamo Kiev. A deux reprises, un membre du staff de Manchester City doit l'aider pour enfiler une chasuble, avant que l’Italien ne perde patience et la jette au sol. Plus tard pendant le match, «Super Mario» se fera expulser à la 36e minute. Sale journée.



Mario joue aux fléchettes

Mars 2011: Mario Balotelli fait l'objet d'une enquête interne à Manchester City pour avoir lancé des fléchettes depuis le premier étage sur les jeunes du club. City annonce dans la foulée que personne n’a été blessé. Mais Super Mario, qui voulait juste se marrer un bon coup, écope d’une amende salée de la part du club.

Pour la beauté du geste

Juillet 2011: Lors d'un match amical face au Los Angeles Galaxy, Mario Balotelli n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets, seul à quelques mètre du but. Au lieu de ça, il décide d’en rajouter: il exécute une roulette inutile et tente de frapper la ballon du talon. Sa tentative manque lamentablement le cadre. Ses coéquipiers sont furieux. Hors de lui, l’entraîneur Roberto Mancini le remplace.



«Pourquoi toujours moi?»

Octobre 2011: Lors de la victoire face à Manchester United, Mario Balotelli ouvre la marque. Lassé de voir son nom dans les médias pour ses déboires extra-sportifs, l'Italien soulève son maillot et dévoile un t-shirt sur lequel est écrit «Why always me? («Pourquoi toujours moi?»). Légendaire.



Feux d’artifices à la maison

Octobre 2011: La maison de Mario Balotelli part en fumée dans la banlieue de Manchester. La raison de l'incendie? L'attaquant italien tire des feux d'artifice depuis sa salle de bain et met le feu à une serviette de bain. Dégâts estimés: 600'000 euros. Pourtant, cela partait d’une bonne intention…



La passe du titre historique de 2012

Mai 2012: Mario Balotelli réalise le seul assist de sa saison sous le maillot de Manchester City. Mais celui-ci tombe au meilleur moment. Pour devenir champions d’Angleterre pour la première fois depuis 1968, les Citizen ont besoin d’un but à domicile face aux Queens Park Rangers. Dernière action du match, dans les arrêts de jeu. Balotelli réussit à pousser le ballon du bout du pied, à l’orée de la surface, en direction de l’Argentin Sergio Agüero. Le reste fait partie de l’histoire, même si Balotelli avouera plus tard: «je voulais essayer de tirer». Sacré Mario!

Mario se transforme en statue

Juin 2012: En demi-finale de l'Euro 2012 face à l'Allemagne, Balotelli fusille Manuel Neuer d'un missile dans la lucarne. Pour célébrer ce but fantastique, il enlève son maillot, contracte ses muscles et se prend pour une statue. La pose de l’Italien fait le tour du monde.

Une dernière embrouille pour la route