Football - Le meilleur (et le pire) du week-end

À tout seigneur, tout honneur. On commence avec ce bijou collectif inscrit en Bundesliga par l’Eintracht Francfort, conclu par Jens Peter Haugge à la 22e minute. Ce but a permis à Francfort d’aller chercher un point sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld (1-1).

On continue avec le championnat de Lituanie, et la rencontre entre Suduva et Hegelmann. Alors que le score est de 2-0 pour Hegelmann, l’attaquant de Suduva Jordan Nkololo a inscrit le 2-1 d’une reprise de volée acrobatique… dans les arrêts de jeu. Tellement plus beau quand c’est inutile.