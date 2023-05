Martin Garrix et Max Verstappen: le meilleur et le pire pilote réunis

Garrix et Verstappen ont posé ensemble et ont animé conjointement une petite conférence avant la course. «Ambiance à Miami avant le départ», a posté celui qui a été élu quatre fois Meilleur DJ du monde. Ces images ont bien fait marrer un autre DJ néerlandais, Julian Jordan. Il a commenté les images d’un: «Le meilleur et le pire pilote du monde sur une photo». L’artiste n’a pas précisé qui était qui, même si on peut logiquement se douter de la réponse sachant que Max Verstappen a gagné le Championnat du monde de Formule 1 en 2021 et 2022 et que Martin Garrix n’a toujours pas le permis…