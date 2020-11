L’acteur écossais Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans. «Sir Sean» est mort la nuit, dans son sommeil, entouré de membres de sa famille alors qu’il se trouvait à Nassau, aux Bahamas. Il n’était «pas bien depuis un certain temps», a déclaré son fils Jason Connery à la BBC. «Un triste jour pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père, et pour les gens du monde entier qui ont apprécié son merveilleux talent d'acteur».