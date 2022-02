Jeux vidéo : Le meilleur joueur de «Guitar Hero» était un tricheur

Connu sous le pseudonyme Schmooey, un youtubeur a truqué plus d’une centaine de vidéos de ses exploits au jeu musical pendant environ trois ans.

Dans une vidéo de plus de vingt-sept minutes, le youtubeur Karl Jobst a dévoilé cette semaine comment la communauté a peu à peu découvert la décevante vérité au fur et à mesure de détails suspects repérés dans les vidéos de ses performances qu’il publiait sur YouTube, où il affichait un taux de réussite de 100%. Une vidéo publiée en décembre 2021 a fini par achever la réputation de Schmooey. Elle montrait tout son prétendu savoir-faire sur le morceau complexe «9 Patterns of Eternal Pain». D’autres joueurs experts ont remarqué quelques incohérences: le mouvement des doigts ne correspondait parfois pas aux notes jouées à l’écran. De plus, à la fin de la vidéo, s’affiche en superposition le lecteur Windows Media Player.