Christophe Renou, «Le meilleur pâtissier»: «Je suis admiratif du niveau des candidats»

Depuis début septembre, la saison 12 du «Meilleur Pâtissier» a repris sur M6. Pour la deuxième année consécutive, Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France 2015, est juré de la deuxième partie de l’émission, «Le meilleur pâtissier: la cuisine secrète de Mercotte». Vendredi dernier (22 septembre 2023), à l’occasion de l’ouverture de la Maison du Gâteau, dans le quartier de Champel à Genève, il a répondu à quelques questions sur sa participation à l’émission et sur son travail.

Vous êtes juré dans «Le Meilleur Pâtissier» pour la deuxième année consécutive. Pourquoi ce rôle vous plaît-il?

C’est génial. J’adore cet exercice et je suis heureux d’accompagner Mercotte, que je connais depuis des années. L’émission est bienveillante et conviviale, ça me ressemble. Il y a aussi cette notion de partage qui est importante pour moi, car le savoir-faire existe grâce à la transmission.

Christophe Renou et Mercotte animent «Le meilleur pâtissier: la cuisine secrète de Mercotte» pour la deuxième année. Marie ETCHEGOYEN/M6

Cette volonté de transmission, on la retrouve aussi à la Maison du Gâteau, qui regroupe un salon de thé et un atelier où vous donnez des cours.

Oui, cette école-boutique correspond à mes valeurs. De la même manière que j’ai bénéficié des enseignements de grands chefs, je souhaite transmettre mon savoir avec les passionnés. Les cours, comme l’émission, c’est une autre manière de rencontrer des amateurs de pâtisserie et de passer un moment privilégier avec les clients. Ici, les élèves réalisent toutes les étapes. Pendant le cours, normalement, moi, je ne touche à rien. Il faut que les gens puissent reproduire chez eux ce qu’ils ont fait.

À qui s’adressent ces cours?

Ils sont pour tous les âges, certains cours s’adressent aux enfants dès 7 ans. Car je remarque que l’engouement commence de plus en plus tôt. Longtemps, notre métier n’avait pas la meilleure image, car les gâteaux font grossir. C’est donc très bien que ça passionne de plus en plus de monde, qu’on s’intéresse aux goûts et au bien-manger. Je me rends compte qu’avec internet et les émissions de cuisine, la clientèle est de plus en plus experte, ce qui nous pousse. Je suis confronté à des élèves qui posent des questions, il y a un vrai échange. Certains sont très pointilleux, très techniques.

Vous êtes aussi impressionné par les compétences des candidats du «Meilleur Pâtissier»?

Je suis étonné, parce que c’est du haut niveau, autant dans la technicité, dans l’association des goûts ou le visuel. Alors oui, des fois ça marche et d’autre fois non, mais ce n’est pas grave. Moi, je n’ai pas toujours testé des recettes qui ont marché. Ce qui m’impressionne aussi, c’est que ce sont des passionnés qui ont un métier à côté. Cela leur demande du temps et franchement, je suis admiratif de leur travail et de leur niveau.

Que diriez-vous à quelqu’un qui n’ose pas faire de la pâtisserie chez lui?

Et bien, justement qu’il faut se lancer. Et si ça ne ressemble pas à ce qu’on voit sur Instagram, ce n’est pas grave. Ce qui est important, c’est le goût.

Votre pâtisserie fait la part belle aux choux, aux éclairs et aux tartes. Ces grands classiques sont-ils toujours appréciés?

Oui, mais il faut suivre l’évolution de la consommation. Parmi nos produits phares, on retrouve le MacSablé, qui est un macaron revisité avec des biscuits au chocolat à la place des coques colorées et une garniture aromatisée, ou le Paris-Brest. Dans celui-ci, on a remplacé la matière grasse animale, c’est-à-dire le beurre et la crème, par de la matière grasse végétale, avec du beurre de cacao. Et j’ai aussi diminué les quantités de sucre.

Quel est votre dessert préféré?