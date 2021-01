Plus d’un tiers sans enfant

Un peu plus de la moitié des personnes (51%) estime nt qu’un enfant peut ê tre heureux dans un couple formé de p artenaires du même sexe. Une p roportion qui a augmenté en cinq ans, relève l’OCSTAT: elle se montait à 36% en 2013. Les plus sceptiques sont les hommes et les individus plus âgés. Enfin, pour 57% des personnes interrogées, les couples homosexuels devraient avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels.