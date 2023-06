Finale de Top Chef sur M6: le menu de Danny Khezzar refusé

«J’étais parti sur une idée assez folle: proposer un homard de la queue à la tête en utilisant la queue en entrée, les pinces pour le plat et la tête dans le dessert», a-t-il expliqué à «TV Mag». Selon lui, si les équipes de «Top Chef» ont refusé c’est parce que l’autre finaliste avait lui aussi choisi de cuisiner du homard: «La production nous a donc interdit à tous les deux ce produit. Ça m’a frustré car j’ai dû changer tout mon menu.» D’après ses dires, Danny a su «rebondir en trouvant autre chose». Souci: il n’a pas testé son menu avant de passer ses commandes d’aliments à M6 faute de temps. Les deux candidats ont ensuite eu une semaine entière pour s’entraîner, ce que le chef français du Bayview à Genève n’a pas fait: «Je ne me suis pas du tout entraîné. J’ai tout créé sur place le jour de la finale. J’étais ultrafatigué après «La brigade cachée» et la suite du concours. Je me suis donc reposé. J’avais besoin de cette pause. Je pense que c’était mieux d’arriver un peu plus en forme.»