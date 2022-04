Yotam Ottolenghi: le menu de Pâques d’une star de la cuisine

Cette semaine, le célèbre chef israélo-britannique a signé sa première chronique dans le prestigieux «New York Times Magazine». Il s’agit de la recette d’un plat végétarien (voir ci-dessous) qui correspond parfaitement au style Yotam Ottolenghi: ses origines moyen-orientales fusionnent, dans l’assiette, avec des inspirations venues du monde entier. Dans le cas présent, des petits pois, des haricots de Lima, des pistaches concassées pour le croquant, du dukkah pour épicer et des herbes aromatiques pour parfumer. Simple, bon et efficace.

Cette proposition du chef âgé de 53 ans fait partie de ses suggestions printanières. Parmi elles, on trouve aussi un menu de Pâques inspiré par la gastronomie italienne. Ces derniers jours, Yotam Ottolenghi a voyagé dans le nord de la péninsule et ses rencontres lui ont inspiré des mets qui nous changent de l’agneau et du cabri traditionnels.

Le chef propose un filet de saumon cuit au four alla puttanesca (tomates, olives, câpres). Il l’accompagne de broccolinis rôtis avec une sauce aux amandes – huile de carvi et de pommes de terre croustillantes au romarin et zaatar. Là encore, on retrouve les associations de saveurs qui lui sont chères.