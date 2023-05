Votations en bref: Covid, climat et impôts des entreprises

Ce sont trois référendums qui se trouveront dans l’enveloppe des Suisses lors des votations fédérales du 18 juin. 20min/Marvin Ancian

Pour la première fois depuis neuf mois, les Suisses retourneront aux urnes le 18 juin pour voter sur trois sujets d’importance. Résumé des enjeux par objet avant le début de la campagne.

Loi Covid

C’est la troisième fois que les Suisses sont appelés à se prononcer sur les dispositions fédérales liées au coronavirus, alors que les dernières mesures sanitaires ont été levées il y a plus d’un an. Mais deux organisations citoyennes qui s’y opposaient de façon récurrente, Mass-Voll et les Amis de la Constitution, ont lancé un référendum contre la prolongation de la base légale autour du certificat Covid et sur l’application de traçage SwissCovid. Elles jugent ces pratiques discriminatoires et souhaitent faire en sorte qu’elles ne puissent être recréées à l’avenir. D’autres opposants estiment par ailleurs que la pandémie étant terminée, cette loi est devenue obsolète.

Le référendum aurait aussi un impact sur les mesures aux frontières en cas de pandémie, la protection des personnes vulnérables et la promotion et le développement des traitements contre le coronavirus. Ne sont pas concernées les mesures de soutien à l’économie et à la culture ainsi que la prise en charge des tests Covid par Berne, échue fin 2022.

Si l’on votait maintenant, la loi serait acceptée à 52%, selon la première vague du sondage 20 minutes/Tamedia du 3 mai. Les jeunes sont 50% à vouloir refuser la loi.

Nouvelle loi climat

Pensée comme contre-projet à l’initiative sur les glaciers, retirée depuis, la nouvelle loi sur le climat est aussi au menu du vote, le référendum ayant abouti. Le texte vise des émissions de gaz à effet de serre à zéro en Suisse d’ici 2050, grâce à un financement de deux milliards sur dix ans pour le remplacement des chauffages fossiles. La loi est soutenue par tous les grands partis sauf l’UDC, et par les associations actives contre le réchauffement climatique. Ceux-ci estiment que l’effort pour le climat est nécessaire, soutiendra l’indépendance énergétique du pays, tout en boostant l’innovation et l’emploi. Mais l’UDC dénonce une interdiction déguisée de l’essence, du mazout et du gaz, créant une demande démesurée d’électricité. En pleine crise énergétique, il craint que cela ne se traduise par des coûts écrasants pour les ménages.

Si l’on votait maintenant, la loi serait acceptée à 58%, selon la première vague du sondage 20 minutes/Tamedia du 3 mai.

Imposition des entreprises internationales

Finis les paradis fiscaux et l’optimisation fiscale: négociée par près de 140 pays du monde entier, la réforme de l’impôt sur les bénéfices des multinationales vise à instaurer des règles du jeu plus équitables entre pays, en exigeant un taux minimal de 15%.

Le Conseil fédéral, le Parlement, les Cantons et les milieux économiques la soutiennent. D’abord parce que si la Suisse refuse ce taux, elle devra reverser la différence à l’OCDE. De plus, ils soutiennent que la Suisse reste attractive sans son avantage fiscal, par sa stabilité économique, juridique, et sa main-d’œuvre qualifiée. La réforme rapporterait entre 1 et 2,5 milliards de francs supplémentaires par an.

À gauche, les opposants regrettent la clé de répartition des bénéfices, destinés aux trois quarts aux cantons d’implantation des multinationales. De quoi renforcer la concurrence interne. Le quart restant ira à la Confédération. Une partie de la gauche dénonce également le fait que les pays du Sud, origine d’une bonne partie de ces bénéfices, n’en touchent pas un centime.