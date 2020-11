E-sport : Le mercato de «LoL» n’a rien à envier à celui du foot

La star européenne Perkz, 22 ans, serait sur le point de quitter G2, son équipe de toujours.

C’est bien plus qu’une page qui va se tourner pour le LEC, le championnat européen de «League of Legends». C’est un chapitre tout entier. Star de l’équipe G2 depuis 2015, Perkz serait sur le départ, selon plusieurs sources. Toujours très bien informé, ESPN indique même qu’un accord oral aurait été conclu jeudi par l’équipe nord-américaine Cloud9 avec G2 et Perkz. Le transfert pourrait être finalisé cette nuit, dès l’ouverture du mercato. Des observateurs estiment la valeur du contrat (qui court jusqu’à fin 2022) du joueur avec G2 à 5 millions de dollars.