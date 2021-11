«LoL»  – Le mercato va totalement rebattre les cartes en Europe

E-sport : Le mercato va totalement rebattre les cartes en Europe

Les principales équipes ont rarement été aussi actives à l’intersaison. Tour d’horizon des grands transferts attendus sur la scène pro de «League of Legends».

Indésirable chez G2, la star suédoise Rekkles jouera-t-elle l’année prochaine en LEC? Riot Games

Le LEC n’était pas habitué à ça. Entre 2015 et 2020, les équipes G2 et Fnatic ont monopolisé les titres de champion européen de «League of Legends», ne laissant que des miettes aux autres structures. Mais cette année, les Mad Lions ont brillamment réussi à détrôner ces deux ogres, qui vont opérer des changements en profondeur pour tenter de rebondir.

G2 en pleine reconstruction

Le mercato qui a débuté lundi en vue de 2022 va être mouvementé pour G2, qui a décidé de bouleverser son roster après sa non-qualification aux Worlds. L’équipe 2021 était pourtant sur le papier la meilleure jamais réunie en Europe. Mais le propriétaire, Ocelote, n’a pas fait de sentiments et a écarté le Suédois Rekkles, le Danois Wunder et le Slovène Mikyx, malgré des contrats encore valables. Leurs futures destinations ne sont pas connues. Seul le duo mid-jungle, composé du Danois Caps et du Polonais Jankos, a survécu à ce grand ménage, qui a aussi emporté le coach Grabbz.

Plusieurs départs

De son côté, Fnatic va également changer de visage vu que les Belges Bwipo et Nisqy sont annoncés sur le départ, probablement en direction de l’Amérique du Nord. Le premier irait chez Team Liquid et retrouverait son poste de prédilection à la toplane, alors que le second serait proche d'un retour chez Cloud9, où il a déjà évolué en 2019-2020.

D’autres joueurs européens devraient traverser l’Atlantique, à l’image d’Inspired et de Hans Sama, qui quitteraient Rogue pour respectivement EG et TL. Même les Mad Lions, pourtant dominateurs en 2021, vont devoir être actifs dans ce mercato, ce qui rendra le prochain LEC très indécis et captivant à suivre.

Perkz de retour

Le grand vainqueur de ce mercato devrait être la structure française Vitality, qui rebondirait superbement après des saisons de purgatoire. Elle est pressentie pour mettre la main sur Perkz, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire en Europe, qui a été libéré par la structure américaine Cloud9 vendredi, qu’il avait rejointe il y a un an. Vitality pourrait aussi engager Alphari (TL) et Carzzy (Mad Lions) pour devenir l’un des favoris au titre du LEC.