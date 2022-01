Insolite : Le merchandising de Jimin de BTS dévalisé

Le chanteur du groupe phare de la K-pop a dessiné un pull à capuche ainsi que des boucles d’oreilles. Ces produits dérivés se sont arrachés.

Le merchandising est l’apanage de tout bon artiste qui se respecte. Celui de Jimin de BTS, à qui un Britannique fait tout pour ressembler, fait le buzz. Et ce n’est pas pour sa piètre qualité, comme cela avait été le cas pour les produits dérivés d’Olivia Rodrigo. Si on parle tant aujourd’hui de pulls à capuche violets et de boucles d’oreilles, dessinés expressément par le chanteur sud-coréen de 26 ans, c’est parce que ces objets se sont littéralement arrachés lors de leur mise en vente.