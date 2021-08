États-Unis : Le merchandising d’Olivia Rodrigo péclote

De nombreux fans ont pointé des défaillances dans les produits dérivés de la jeune chanteuse américaine.

«J’ai commandé un T-shirt le 20 mai. Il n’est toujours pas là», «Tu nous arnaques! J’ai acheté un joli T-shirt au look vintage et j’ai reçu un truc super- moche. En plus, il n’est plus répertorié sur ton site.» «J’ai commandé un pull lavande avec de jolis revers aux poignets. J’ai reçu un truc sans revers qui n’est pas lavande et qui ressemble à un pyjama», peut-on lire.