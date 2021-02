Ce vendredi, les nuages résiduels céderont rapidement leur place à un temps majoritairement ensoleillé. Les nuages seront en revanche plus tenaces dans la région du lac de Constance et au Tessin. Samedi, il fera jusqu’à 15 degrés à Sion (VS), 17 degrés à Bâle et 18 degrés à Coire (GR), selon MétéoSuisse . Le mercure grimpera même jusqu’à 19 degrés, dimanche, dans la capitale grisonne.

Petite ombre au tableau pour les personnes allergiques: le retour du beau temps annonce aussi le retour du pollen. Actuellement, les noisetiers sont en fleurs. Ces arbres lâchent leur pollen dans l’air lorsque le temps est sec, avertit le centre d’allergie suisse. «Les aunes sont également prêts à fleurir et émettront leurs pollens dans l’air presque en même temps que les noisetiers. Ce qui veut dire que, dans toute Suisse, il faut s’attendre à des concentrations modérées à fortes de pollens d’aune et de noisetier les jours sans pluie et plus chauds. Les personnes réagissant à leurs pollens doivent donc, si possible, éviter le contact et avoir leurs médicaments à portée de main», met en garde le centre sur son site.