Météo: Le mercure va chuter de près de 15 degrés ce week-end

Toujours pas de pluie en vue et record de douceur en février

S’il va faire froid, la pluie continue elle à se faire attendre. La sécheresse risque donc de durer. Or, cela fait déjà près de 5 semaines qu’il n’a quasiment pas plu une goutte en Suisse romande. Les déficits hydriques sont désormais très importants un peu partout. Seule la Suisse centrale et la région de St-Gall ont été un peu plus arrosées. Ce mois de février connaît aussi des températures printanières. Il est largement plus doux que la norme 1991-2020 avec un excédent thermique entre 1 et 2 degrés et même localement plus de 3 degrés dans les Alpes, souligne MeteoNews.