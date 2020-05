La star du PSG touchée par la mort d’un jeune fan

Le message poignant de Kylian Mbappé

Victime d’une maladie cérébrale très rare, Arthur s’en est allé à l’âge de 5 ans. La star du PSG lui a fait une déclaration via les réseaux sociaux.

L’automne dernier, les parents d’Arthur, Sandie et Alexandre, ont créé l’association les Étoiles filantes pour venir en aide aux familles d’enfants atteint par la même maladie que leur enfant. Très vite, ils ont reçu le soutien de la skieuse Tessa Worley et du biathlète Martin Fourcade.

Kylian Mbappé très proche des enfants

Le champion du monde a toujours été très proche des enfants. Par le biais de la Fondation PSG, il est très impliqué auprès des enfants malades. Il a par exemple envoyé un message de so u tien à Louiss, u n jeune garçon de huit ans touché par une tumeur du cerveau. «Je viens t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile. Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t ’ en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j ’ espère te voir le plus vite possible. Prend s soin de toi», avait-il dit .