«Il aurait dû réfléchir à deux fois» : Le message un peu maladroit de «Terminator» à Auschwitz

Une visite toutefois un peu ternie par les mots qu'il a laissés dans le livre d'or du musée: «I'll back», la punchline qui l'a rendu célèbre dans «Terminator». Une phrase qui en a dérouté certains. «Je suis contente qu'il ait fait cette visite et écrit dans le livre, mais il aurait dû réfléchir à deux fois avant d'écrire, indique une internaute. Je suis sûre qu'il le pensait de la manière la plus gentille possible et après avoir été là-bas, je sais qu'il est difficile de trouver les bons mots, mais je ne suis pas sûre que ce soient les meilleurs».