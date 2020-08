États-Unis

Le Met de New York va rouvrir ses portes au public

Les autorités de New York ont autorisé la réouverture des lieux culturels à partir du 24 août, dont l’emblématique musée, fermé depuis le 13 mars.

Le Metropolitan Museum of Art à New York, le 11 août 2020.

Deux grands musées de New York, le Metropolitan Museum of Art et le Whitney Museum, ont annoncé vendredi qu’ils allaient rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines, avec une capacité limitée. Ils ont été fermés quasiment une demi-année à cause de la pandémie de Covid-19.