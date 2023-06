Le Meta Quest 3 veut voler la vedette au casque d’Apple

Quelques jours avant la WWDC 2023, l’événement d’Apple prévu le 5 juin durant lequel la firme devrait dévoiler son premier casque de réalité mixte censé s’appeler Reality Pro , le groupe Meta tente de détourner l’attention. La maison mère de Facebook a dévoilé jeudi le Meta Quest 3. Ce nouveau casque tout-en-un sans fil promet de la réalité mixte en couleurs haute résolution. Il est présenté comme étant 40% plus fin que le Meta Quest 2, mais aussi plus confortable, annonce le patron de Meta, Mark Zuckerberg, dans une publication sur Instagram.

Embarquant une puce Qualcomm de nouvelle génération, le casque, qui s’accompagne de nouvelles manettes Touch Plus repensées, promet le double de performances graphiques par rapport à l’ancien modèle.

La présentation de Meta était attendue. Le groupe avait invité il y a quelques jours Mark Gurman, fameux journaliste de Bloomberg, à une première prise en main d’un prototype de Meta Quest 3. Le spécialiste de la marque Apple avait indiqué que le casque de réalité mixte du concurrent Meta est «beaucoup plus fin et plus léger» que le Meta Quest 2 lancé en 2020.