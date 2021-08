Réalité virtuelle immersive : «Le métavers existe déjà, il n’a juste pas été bien connecté»

Le spécialiste des puces graphiques Nvidia espère meubler son «omniverse» grâce au contenu créé à l’aide de Blender, le populaire logiciel 3D.

Le géant Nvidia répond à sa façon aux ambitions affirmées par ses compatriotes Facebook et autre Epic Games dans la course aux environnements virtuels immersifs. Autopromue comme le «métavers pour ingénieurs», sa plateforme appelée Omniverse drague désormais les quelque 3 millions d’adeptes de Blender, le logiciel libre d’animation graphique en 3D, et toute personne capable de créer des images 3D.