Hollywood: Le métier de cascadeur menacé par des répliques numériques

Pour faire des économies, les studios complètent depuis longtemps l’arrière-plan de leurs scènes de combats avec des silhouettes générées par ordinateur, comme dans la série «Game of Thrones» ou les films de super-héros Marvel. Mais avec l’avènement de l’IA, ils explorent désormais de nouvelles techniques permettant de se passer d’humains pour recréer des scènes d’actions très élaborées, comme des poursuites en voiture et des fusillades.

Avatars

Mais d’ici un an, l’IA devrait être capable de recréer des collisions à grande vitesse, à partir des seules instructions d’un réalisateur, assure M. Blomkamp. A ce stade, «on se débarrasse des cascadeurs, on se débarrasse des caméras et on ne va pas sur le circuit», résume-t-il. «C’est à ce point différent.»