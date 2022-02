France : Métro en grève à Paris, bouchons importants, mais paralysie évitée

La capitale française fait face, vendredi, aux revendications des employés des transports publics et des syndicats à l’encontre de la direction de la RATP.

Six lignes fermées

Six lignes de métro sur quatorze sont complètement fermées, deux qui devaient l’être sont finalement partiellement ouvertes, le trafic assuré seulement aux heures de pointe sur quatre autres, et réduit dans Paris sur le réseau RER A et B.

«Jusque là, ça va»

«C’est un peu long et on est un peu désorienté. (...) Normalement, ça devrait le faire», a-t-il commenté. «Le télétravail? D’un point de vue technique, je devrais pouvoir le faire. Mais mes patrons ne sont pas trop chauds», a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, c’est plus de 5 millions de voyageurs qui sont pris en otage, des commerces et des services désertés. Attention à ce que la capitale ne finisse pas par être perçue comme une ville où il est de plus en plus difficile de vivre, de travailler et de se déplacer en toute liberté», s’est plaint Bernard Cohen-Hadad, président de l’antenne parisienne de la CPME, une organisation patronale qui représente les petites et moyennes entreprises.