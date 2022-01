France : Le métro parisien met à l’honneur deux Françaises iconiques

La ligne 4 a été prolongée en direction du Sud parisien. Les deux nouvelles stations, baptisées en hommage à la chanteuse Barbara et à la résistante Lucie Aubrac, ont été inaugurées jeudi.

Le Premier ministre français, Jean Castex, a inauguré jeudi deux nouvelles stations de métro à Montrouge et à Bagneux (sud de Paris) qui portent les noms de la chanteuse Barbara et de la résistante Lucie Aubrac. «Les femmes sont à l’honneur ce matin. Et quelles dames! Et quelles dames!» s’est exclamé le chef du gouvernement, lors d’une cérémonie à Bagneux.