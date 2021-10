Paris : Le meurtre antisémite d’une vieille dame devant la justice

Deux hommes de 25 et 31 ans comparaissent ce mardi pour avoir égorgé une femme de 85 ans atteinte de la maladie de Parkinson et avoir brûlé son corps. Dénégations.

L’affaire avait provoqué indignation et émoi en France et à l’étranger. Le procès de deux hommes, accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, une vieille dame juive tuée chez elle en 2018, s’est ouvert mardi à Paris.

Yacine M., 31 ans, et Alex C., 25 ans, ont pris place dans la petite salle d’audience du palais de Justice.

«Il faudrait un miracle pour que la vérité sorte de leur bouche», a déclaré Me Gilles-William Goldnadel, l’avocat des fils de Mireille Knoll, avant d’entrer dans la salle avec ses clients. Mais le «dossier est accablant», a-t-il estimé, parlant d’une affaire «d’antisémitisme crapuleux».

La femme de 85 ans, atteinte de la maladie de Parkinson et qui ne peut se déplacer seule, a été frappée de onze coups de couteau, notamment à la gorge.

L’enquête a très vite permis de découvrir que Yacine M. et Alex C. étaient sur place. Mais ce qui s’est passé dans le petit appartement reste flou, tant les versions des deux hommes sont opposées.

Des versions opposées

Alex C., un marginal sans domicile fixe avec des antécédents psychiatriques, soutient que Yacine M. lui a proposé de le rejoindre pour un «plan thunes». Yacine M., fils de la voisine qui connaissait Mireille Knoll depuis l’enfance et enchaînait les verres de Porto chez la vieille dame, assure, lui, qu’il avait simplement proposé de venir passer «un bon moment».

Sur place, selon Alex C., la discussion s’envenime quand Yacine M. accuse Mireille Knoll de l’avoir «balancé» et envoyé en prison. Il la porte dans sa chambre, «l’égorge» aux cris de «Allah Akbar».

Yacine M. soutient, lui, qu’Alex C. a tout de suite cherché à voler Mireille Knoll, demandant à son arrivée si elle était «blindée». Il empile fourrures et bibelots. Puis Yacine M. entend un cri dans la chambre, il voit Alex C. poignarder la vieille dame.