Grande-Bretagne : Le meurtre du député britannique relance le débat sur la sécurité des élus

La mort du député conservateur David Amess, poignardé dans une église, a relancé le débat sur la sécurité des élus au Royaume-Uni, sous le choc cinq ans après un autre meurtre.

John Lamb, un conseiller conservateur local, a raconté à des médias britanniques, que le jeune homme avait attendu patiemment son tour avant de se jeter sur le député et de le poignarder à plusieurs reprises devant deux assistantes du parlementaire. «On m’a dit qu’il avait poignardé Sir David et qu’il avait simplement attendu dans la salle paroissiale jusqu’à l’arrivée de la police», a déclaré au «Telegraph» Kevin Buck, vice-président de l’association de circonscription.

Onde de choc

La mort de David Amess, député depuis près de 40 ans et loué par des parlementaires de tous bords pour sa gentillesse, a bouleversé le pays. En signe d’unité, le Premier ministre conservateur Boris Johnson et le chef du parti d’opposition travailliste, Keir Starmer, ont déposé des gerbes de fleurs, côte à côte, sur les lieux du drame samedi matin. Boris Johnson a laissé un message saluant un «excellent parlementaire et un collègue et ami très aimé».