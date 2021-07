Espagne : Le meurtre d’un homosexuel battu à mort secoue le pays

Un aide-infirmier de 24 ans avait été retrouvé inconscient le week-end dernier aux abords d’une boîte de nuit de la Corogne après avoir été passé à tabac.

Une photo de Samuel Luiz lors d'une manifestation contre la LGTBIphobie et la répression du gouvernement espagnol, à Barcelone le 9 juillet 2021.

Trois personnes se trouvent en détention provisoire et deux jeunes ont été placés dans un centre pour mineurs dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un jeune homosexuel, a annoncé samedi le Tribunal de la Corogne, une affaire qui a provoqué une vague de mobilisation en Espagne. Samuel Luiz, un aide-infirmier brésilien de 24 ans, avait été retrouvé inconscient le week-end dernier aux abords d’une boîte de nuit de la Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne, après avoir été passé à tabac. Les secours n’avaient pu le ranimer et il était mort samedi matin des suites de ses blessures, l’annonce de son décès déclenchant alors une série de manifestations et de réactions politiques dans tout le pays.