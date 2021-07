Homophobie : Le meurtre d’un jeune battu à mort secoue l’Espagne

De nombreux Espagnols manifestent contre l’homophobie après la mort d’un aide-infirmier battu à mort le week-end dernier.

«Justice pour Samuel»

Lundi, le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Larlaska a souligné qu’il n’y avait eu aucune arrestation pour le moment et qu’«aucune piste n’était écartée, ni celle délit de haine ni aucune autre». «Je suis convaincu que l’enquête de la police trouvera bientôt les auteurs de l’assassinat de Samuel et fera toute la lumière sur les faits. C’est un acte sauvage et sans pitié. Les droits et les libertés ne reculeront pas. L’Espagne ne le tolérera pas», a tweeté lundi soir le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.