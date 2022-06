Enquête criminelle : Le meurtre d’un jeune Breton en Croatie rebondit en France

L’enquête sur un crime dans une forêt des Balkans, en 2020, a mené la police sur la piste d’une arnaque rocambolesque.

Eliot C., 24 ans, aimait se présenter comme un globe-trotter.

Il avait dit qu’il partait travailler dans un resto de Zagreb en février 2020. Le corps à moitié calciné d’Eliot C. avait été trouvé un mois plus tard dans une forêt croate. Il avait été frappé à la tête et étranglé. Depuis, le meurtre de ce Breton de 24 ans restait un mystère.