France : Le meurtre d’une prostituée trans péruvienne jugé en appel 

«Comprendre pourquoi et comment»

Mahmoud K., 25 ans, et Karim I., 30 ans, avaient été condamnés à vingt-deux ans de réclusion criminelle pour meurtre en bande organisée en première instance par la cour d’assises de Paris en janvier 2022. Trois autres hommes comparaissent à leurs côtés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et pour le vol de l’arme du crime, un pistolet dérobé une semaine plus tôt à un policier qui se trouvait avec une prostituée. Mahmoud K. et Karim I. encourent la réclusion à perpétuité.