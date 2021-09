États-Unis : Le meurtrier de George Floyd de retour devant la justice

Alors qu’il purge déjà une peine de 22 ans de prison pour le meurtre d’un Afro-Américain en mai 2020, un policier va comparaître une nouvelle fois dans cette affaire.

Procédures en vigueur

Affaire importante

Ces «doubles» poursuites sont autorisées aux États-Unis, mais relativement rares, et reflètent l’importance de ce dossier au cœur de manifestations géantes contre le racisme et les violences policières dans tous les États-Unis. C’est dans ce volet qu’ils seront présentés mardi, par vidéo, à un juge fédéral. Le magistrat lira l’acte d’accusation et les quatre hommes devraient dire s’ils plaident coupable ou non.