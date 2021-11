Italie : Le meurtrier de la colocataire d’Amanda Knox est un homme libre

Seule personne à avoir été condamnée pour le meurtre de Meredith Kercher survenu en 2007 à Pérouse, Rudy Guede veut maintenant «être oublié».

C’est l’épilogue d’une des affaires les plus retentissantes de ces quinze dernières années. Condamné en appel à seize ans de prison pour le viol et le meurtre de Meredith Kercher, Rudy Guede a été libéré mardi. La peine de l’Ivoirien de 34 ans avait été commuée en 2020, et il avait déjà bénéficié d’une remise en liberté partielle en 2017. La libération de Guede était prévue pour le 4 janvier, mais un juge a décidé d’avancer cette date, précise le Huffington Post. Selon son avocat, le trentenaire continuera de travailler à la bibliothèque du Centre d’études en criminologie de Viterbe (Latium), où il œuvre depuis l’année dernière. «Il voudrait juste qu’on l’oublie», a déclaré Me Fabrizio Ballarini.