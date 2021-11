France : Le meurtrier de l’octogénaire juive croupira à jamais en prison

Les deux hommes de 25 et 31 ans ont été jugés pour leur crime sordide. Celui qui écope de la perpétuité considérait Mireille Knoll comme sa «grand-mère de substitution».

Yacine Mihoub (à gauche derrière), 31 ans, et Alex Carrimbacus (devant), 25 ans.

Sa peine a été assortie d’une période de sûreté de 22 ans, soit plus que les 18 ans requis par l’avocat général.

Comme pour Yacine Mihoub, le caractère antisémite a été retenu pour lui, de même que la circonstance aggravante de la vulnérabilité de Mireille Knoll, 85 ans et très affaiblie par la maladie de Parkinson.

La mère de Yacine Mihoub, Zoulikha Khellaf, a quant à elle été condamnée à trois ans de prison, dont un an ferme à domicile sous surveillance électronique. Elle a été reconnue coupable d’avoir détruit des objets et nettoyé l’arme du crime.

La cour a estimé que les faits s’étaient inscrits dans un «contexte global antisémite», selon la lecture faite par le président Franck Zientara, après plus de 9 heures de délibéré.

Selon la cour, «le caractère crapuleux a été alimenté par une haine en raison de l’appartenance» de la victime à la «religion juive» et par des «préjugés» de Yacine Mihoub et des «croyances que des richesses puissent être dissimulées» dans le logement social de Mireille Knoll.

«Haine larvée»

La mort de cette femme, qui avait fui Paris en 1942 pour échapper à la rafle du Vel D’hiv, avait suscité une vive émotion, d’autant plus qu’un an auparavant Sarah Halimi, sexagénaire juive, avait été tuée et défenestrée par un homme finalement considéré comme irresponsable pénalement.