France: Le meurtrier de Rose reconnaît avoir noyé la petite fille

L’ado avait déjà été inculpé pour viol sur mineur

Suspecté de l’avoir tuée, un adolescent de 15 ans, déjà mis en examen pour viol sur mineur l’an dernier, avait été inculpé pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire, après deux jours de garde à vue au cours desquels il avait gardé le silence. Un expert avait alors conclu, dans un rapport provisoire, «à l’existence d’une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres».

«Encore plus de souffrance» pour les parents

Les parents de Rose, interrogés en fin d’après-midi, ont quant à eux fait part de leur douleur. «On a eu des nouvelles aujourd’hui par rapport à l’enquête, on a appris que notre fille a été noyée, ça nous a fait encore plus de souffrance qu’avant, la plaie est toujours ouverte et ça fait de plus en plus mal», a déclaré Bogdan Marcu.