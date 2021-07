Fribourg / Genève : Le meurtrier de Samantha sera jugé en septembre

Le Genevois qui avait tué en novembre 2017 à Cheyres (FR) son amie d’enfance, une jeune fille du Lignon, devra répondre d’assassinat.

L’accusé, aujourd’hui âgé de 24 ans, est également genevois. Ami d’enfance de la victime, il travaillait à Cheyres (FR) à l’époque du drame. Samantha n’avait plus donné signe de vie à partir du 22 novembre 2017. Ce jour-là, en soirée, elle avait justement pris le train pour rejoindre celui qui deviendra son bourreau. Sa dépouille n’avait été découverte que deux mois plus tard.

Dans les deux cas, le magistrat considère qu’il y a eu préméditation et que l’accusé, qui s’était préalablement muni d’un maillet et de serre-câbles, a fait usage du lien de confiance qu’il avait avec la victime pour l’attirer dans un lieu désert et lui tendre un piège. Le jeune homme est prévenu d’assassinat, subsidiairement de meurtre, et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement d’atteinte à la paix des morts.