Royaume-Uni : Le meurtrier de Sarah Everard encore inculpé pour attentat à la pudeur

L’ex-policier Wayne C., condamné à la prison à perpétuité en 2021, comparaîtra à nouveau devant la justice pour deux attentats à la pudeur commis en 2015 et 2020.

Wayne C. a déjà comparu pour quatre cas d’attentat à la pudeur entre le 22 janvier et le 27 février 2021.

La police britannique a annoncé vendredi avoir inculpé pour deux attentats à la pudeur supplémentaires un de ses anciens agents condamné pour avoir violé et tué une Londonienne, une affaire qui a bouleversé le Royaume-Uni .

Quatre cas similaires

Wayne C., 49 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’enlèvement, le viol et le meurtre en mars 2021 de Sarah Everard, 33 ans, alors qu’il était officier de la police métropolitaine de Londres. Il a déjà comparu pour quatre cas d’attentat à la pudeur entre le 22 janvier et le 27 février 2021 autour de Swanley, au sud-est de Londres.