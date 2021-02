Ministère public déjugé

Pas de préméditation

A l’appui de leur raisonnement, les magistrats ont jugé «crédible» que le prévenu ait passé toute la soirée, durant laquelle il s’était fortement alcoolisé, avec son pistolet sur lui. Autrement dit, il est «possible» qu’il ne soit pas retourné à son domicile spécifiquement dans le but de chercher son arme. Certes, sa volonté de tuer était avérée, dès lors qu’il a tiré deux coups sur la victime (alors qu’un seul aurait suffi à la neutraliser si tel avait été son but), mais «son meurtre n’était pas préparé à l’avance». Cela aurait été l’attitude de la jeune femme (soit son énervement quant aux propos de l’agresseur), et non la dette, qui aurait eu «un effet déclencheur de la violence du prévenu». Ce dernier aurait alors réagi «de manière totalement disproportionnée, ses motifs comportant une part importante d’égoïsme et de futilité».