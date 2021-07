Berne : Le meurtrier d’un enfant de dix ans restera en prison

Un détenu a purgé sa peine de 16 ans de prison. Il reste interné à cause de risque de récidive.

La Cour suprême du canton de Berne a rejeté vendredi le recours d’un homme condamné pour avoir abusé et tué en 1989 une fillette de 10 ans à Cerlier (BE), rapporte le Bund. Cet homme, âgé de 53 ans aujourd’hui, avait déjà été condamné en 1987 pour incendie et actes sexuels avec des enfants. En 1989, il avait abusé d’une fillette et l’avait tuée lors d’un congé. L’affaire avait ému toute la Suisse. En 1991, il a écopé de 16 ans de prison pour son crime. Après avoir purgé cette peine, il a été transféré pour une mesure en stationnaire qui a été prolongée à plusieurs reprises.