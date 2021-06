France : Le meurtrier d’une Ardéchoise en 2018 a été retrouvé mort dans sa cellule

Le compagnon de Laura Fay, qui avait avoué avoir tué la jeune femme, a été découvert inanimé lundi dans la prison où il attendait son procès.

Une dispute qui a «mal tourné»

Une information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement et séquestration, et l’enquête avait mobilisé une dizaine d’enquêteurs, des gendarmeries de Pau et Grenoble, pendant des mois, de nombreuses battues et recherches menées en vain.