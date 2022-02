Grande-Bretagne : Le meurtrier d’une étudiante avoue d’autres crimes

Un Britannique qui a été condamné pour avoir tué une étudiante française en 2004 a reconnu être responsable de deux autres décès.

Le meurtrier britannique d’une étudiante française, Amélie D., a reconnu deux autres meurtres, celui d’une mère et de sa fille en 1996, a affirmé dimanche l’avocat d’un homme condamné pour ces crimes, qui dit avoir obtenu sa confession.

Selon cet avocat, Paul Bacon, le tueur Levi B. a avoué, dans cette confession de quatre pages, avoir tué au marteau Lin R., 45 ans, et sa fille Megan, 6 ans, dans la campagne du Kent (sud), une affaire qui a fait grand bruit au Royaume-Uni. Sa deuxième fille Josie, grièvement blessée, avait survécu. «C’est une confession exhaustive et franche. Je crois ce qu’il dit et je pense que si la police l’interrogeait, il finirait par reconnaître les meurtres», a-t-il dit à Sky News.