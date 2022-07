Suède : Le meurtrier en voulait à la psychiatrie

On en sait davantage sur les mobiles qui ont poussé un homme à tuer une psychiatre sexagénaire, en Suède, mercredi.

Problèmes de santé mentale

La victime avait été attaquée au couteau peu avant 14 heures mercredi dans la ville touristique de Visby. Celle-ci accueille cette semaine Almedalen, un rassemblement des plus hautes personnalités politiques suédoises. Selon la procureure, le suspect a visiblement agi seul et il n’existe pas de lien apparent entre son acte et le groupe néonazi NMR avec lequel il a été, selon les médias suédois, en contact par le passé.