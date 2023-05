Etats-Unis: Le meurtrier parmi les sept corps découverts en Oklahoma

Le faisceau d’indices semble montrer que «Jesse McFadden a assassiné six personnes et s’est ensuite tué», a déclaré à la presse le chef de la police de comté d’Okmulgee, Joe Prentice. «Au-delà de cela, je ne sais pas quel était le cheminement de sa pensée, s’il a prémédité cela, et si c’est le cas, depuis combien de temps», a-t-il ajouté.